Quartas da Eurocopa definidas: saiba tudo sobre os próximos confrontos

Longe de ser uma surpresa, a Bélgica chega as quartas confiante depois de eliminar Portugal, de Cristiano Ronaldo, por 1 x 0.

Os italianos tiveram trabalho, mas fizeram a tradição falar mais alto e despacharam os austríacos com uma vitória por 2 x 1.

Outra seleção que teve muito trabalho foi a Espanha, que em um jogo alucinante, bateu a Croácia por 5 x 3.

Quebrando uma escrita de 55 anos sem vencer o rival em um mata-mata, a Inglaterra conseguiu se classificar depois de vencer a Alemanha por 2 x 0.

E no último confronto das oitavas, a Ucrânia garantiu a classificação com um gol no último minuto da prorrogação contra a Suécia, 2 x 1 para os ucranianos.

Veja abaixo um guia completo das quartas:

Suíça x Espanha

A partida que abre a fase de quartas de final na sexta-feira (27), às 13h (horário de Brasília)é justamente entre uma das zebras e uma das seleções com maior quantidade de títulos da Eurocopa.

De um lado, a Suíça de Xhaka e Shaqiri, jogadores considerados líderes dentro do grupo que conseguiu de maneira heroica eliminar a França.

Independente do resultado diante da Espanha, a equipe suíça já fez a melhor campanha da história da seleção em uma Euro. Agora, eles lutam pela taça e o reconhecimento eterno.

A Espanha, por sua vez, vai tentar fazer valer a tradição. Tricampeã da Eurocopa, a “Fúria” terá que vencer suas instabilidades para seguirem na luta pelo tetra.

Bélgica x Itália

Duas das seleções com as melhores campanhas da primeira fase se enfrentam em uma espécie de final antecipada. Itália e Bélgica medem forças e disputam uma vaga nas semis na sexta (27), às 16h (horário de Brasília), na Arena de Munique.

De um lado, a Bélgica de Lukaku e companhia busca dar mais um passo rumo ao título inédito de Eurocopa, para consagrar a famosa “geração belga” como uma das melhores.

Do outro lado, uma Itália renovada. Sob o comando de Roberto Mancini, os italianos passaram a mostrar um ataque agressivo.

A “Azzura” busca recolocar seu nome entre as maiores seleções do continente e do mundo depois de não se classificar para última Copa do Mundo e cair nas quartas da última Euro para a Alemanha.

República Tcheca x Dinamarca

No Sábado, às 13h, será a vez de República Tcheca e Dinamarca medirem forças na briga por uma vaga nas semifinais.

A suas seleções já foram campeãs da Euro e buscam o bicampeonato. O titulo dos tchecos foi em 1974, enquanto os dinamarqueses levantaram a taça em 1992.

A Dinamarca entra embalada após golear o País de Gales por 4 x 0 na última fase. A campanha dos dinamarqueses é de superação, tendo em vista que seu principal jogador, Eriksen, sofreu um mal súbito na estreia contra a Finlândia e foi afastado do torneio.

A Seleção da República Tcheca é considerada outra zebra nessas quartas de final. Depois de derrotarem a Holanda, considerada por muitos como favorita no duelo, os tchecos chegam com moral às quartas.

Patrik Schick é o destaque da campanha até aqui, com quatro gols nessa Euro, o atacante é a esperança de gols da equipe.

Ucrânia x Inglaterra

Fechando as quartas de final, Ucrânia e Inglaterra se enfrentaram às 16h do sábado no Estádio Olímpico de Roma, na Itália.

Sob o comando de Schevchenko, ídolo ucraniano, a seleção da Ucrânia chega as quartas depois de uma classificação de tirar o fôlego contra a Suécia.

A esperança da equipe é Zinchenko, meia do Manchester City que além de fazer um bom torneio até aqui, foi o nome que garantiu a vaga nas quartas com um gol e uma assistência.

Depois de se livrar de um tabu, a Inglaterra vem com tudo em busca do título. O atacante Sterling vem sendo o grande nome da campanha inglesa até aqui. O jogador do Manchester City marcou três dos quatro gols anotados pela Inglaterra até aqui.