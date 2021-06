Reserva inaugura no Acre e supervisor da Holding se apaixona pelos acreanos: “São muito receptivos!”

Chegando no Acre como uma grande novidade no mercado fashion, a Reserva – uma das mais inovadoras do mundo de acordo com a revista Fashion Company – instalou-se na região central de Rio Branco e promete trazer qualidade, satisfação e excelente experiência para o cliente acreano.

O ContilNet Notícias conferiu de perto a nova unidade e conversou com o Supervisor de Franquias da Holding, Brian Baez. Em conversa com nossa reportagem, Brian conta que participou ativamente de todo o processo de implantação da nova unidade: cultura, treinamento de equipe, controle de qualidade e outros fatores passaram pelo seu crivo, com o objetivo de trazer ao acreano toda a experiência que qualquer unidade Reserva oferece.

“Valorizamos muito a experiência do cliente. Queremos que a pessoa que entra na Reserva em Rio Branco tenha a mesma experiência que alguém que entra em uma Reserva no Rio de Janeiro, por exemplo. Estamos aqui há uma semana. Metade desse treinamento são procedimentos que antecedem a abertura da loja e a outra metade contempla o funcionamento da loja na prática”, afirma Brian.

Tendo como principal produto o atendimento ao cliente – e sua satisfação, Brian afirma que esse é o maior diferencial da marca. Ele conta que ficou surpreso com as belezas do Acre e a receptividade do povo acreano. “Sou do interior do Rio, em Búzios. Achei a galera daqui super educada! Os acreanos são muito receptivos. Fiquei chocado como tem lugar legal, para comer, sair. Com certeza vou levar uns dois quilinhos para o Rio [risos]. Temos feito um verdadeiro tour gastronômico pela cidade”, brinca.

Brian afirma que o desafio não parou por aqui: sua missão é garantir que a unidade acreana tenha, a curto, médio e longo prazo, estrutura, qualidade e atendimento de ponta. “Nossa Holding [a franqueadora, matriz] é totalmente presente. Isso significa que, de tempos em tempos (intervalos de 40 dias, para ser mais exato), eu estou aqui de novo. Vamos verificar se tudo está dentro dos nossos padrões estabelecidos, aplicar treinamentos quando necessário e fazer com que a marca em Rio Branco seja a melhor, a todo momento. Esse mundo varejista muda muito rápido. A Reserva acompanha todas essas mudanças, de forma presencial e online”, explica.

O supervisor regional participou diretamente de todo o processo, desde a contratação dos profissionais até o treinamento. “Eu fiz todas as entrevistas on-line remotamente para todos os times, um a um. Temos esse cuidado porque a gente sabe que, para o que a Reserva prega, que é o atendimento, precisamos ter uma equipe de ponta”.

A nova loja Reserva fica localizada na Travessa Guaporé, 159 – Cerâmica. Você pode obter mais informações sobre a nova unidade através do Instagram: https://www.instagram.com/reservariobranco/.

Confira fotos da nova unidade Reserva em Rio Branco: