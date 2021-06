Reunião que pode decidir pela realização da Expoacre acontece nesta segunda

A reunião entre a secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, e representantes da classe empresarial local para decidir se realizam ou não Expoacre ainda este ano, em plena pandemia de Covid-19, acontece nesta segunda-feira (21).

Se o governo bater o martelo, a maior feira agropecuária e de negócios do Acre acontecerá em novembro, apesar do coronavírus e das chuvas típicas do mês. O poder público acredita que até lá boa parte dos acreanos estará vacinada contra a doença, que já matou mais de 1.700 no estado.

Tradicionalmente promovida em julho, a Expoacre teve sua última edição realizada em 2019. No ano seguinte, foi cancelada em virtude da pandemia.