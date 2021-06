Rio Branco começa a vacinar pessoas a partir dos 40 anos nesta sexta; confira locais

A Prefeitura de Rio Branco já vai começar a vacinar pessoas a partir dos 40 anos nesta sexta-feira (17) contra o coronavírus.

A informação foi dada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Além dos pontos de vacinação convencionais, a saber as Uraps Bacurau, Valdeisa Valdez, Eduardo Assmar, Rosângela Pimentel, Vila Ivonete, Roney Meireles, Hidalgo de Lima, Cláudia Vitorino, São Francisco, Maria Barroso e a Policlínica Barral y Barral, o mutirão de 48 horas do Governo do Estado, em frente ao Palácio Rio Branco, também está disponível.

A partir do sábado (19), as pessoas poderão procurar o Ginásio do Sesi, que também vai funcionar como mutirão por 48 horas.

No local, as pessoas devem apresentar documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.