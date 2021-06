Rio Branco e Cruzeiro do Sul estão entre as cidades mais violentas do Brasil, diz Ipea

O Brasil tem mais de 5.500 cidades, e Rio Branco é a mais violenta delas. É o que diz um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) publicado nesta quinta-feira (24). A capital acreana foi a única a pontuar 10 no alarmante ranque da violência brasileira.

O indicador tem como base o número de homicídios cometidos entre 2018 e 2020, sendo que Rio Branco foi a que mais registrou esse tipo de crime, com 386 notificações.

Para se ter ideia, o segundo município mais perigoso, Caucaia, no interior do Ceará, teve 78 assassinatos a menos que a capital acreana, fechando o período com 308 homicídios e pontuando 9,7.

Na lista das 10 cidades mais violentas do país aparece outra do Acre, Cruzeiro do Sul, a segunda mais populosa do estado. Lá, foram 131 assassinatos, o que gerou uma pontuação de 9,1.

Quando o número de mortes violentas é relacionado de forma proporcional ao tamanho da população, as duas cidades do Acre passam a ocupar o topo do ranque nacional, com Cruzeiro do Sul em primeiro e Rio Branco em segundo, com taxas de 146,7 e 93,4, respectivamente.

“Os dados serão utilizados para orientar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) em relação ao Programa Nacional de Enfrentamento de Homicídios e Roubos, que objetiva combater a violência urbana, ao articular iniciativas de prevenção e repressão à criminalidade, nas áreas que concentram as maiores taxas de homicídios no território nacional”, informou o Ipea.

Se você quiser conferir mais informações sobre o levantamento, CLIQUE AQUI.