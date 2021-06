Rio Branco está aplicando doses excedentes da vacina contra Covid-19 em profissionais da Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em Rio Branco, a exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro, também está utilizando as doses excedentes das vacinas contra covid-19 – que são aquelas que sobram em frascos abertos, mas não são aplicadas no público-alvo da campanha em horário próximo ao fechamento dos postos de saúde – para atender outro grupo prioritário.

Ao final de cada dia, a Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Rio Branco passa pelos pontos de vacinação, recolhe as doses que sobraram e levam para a sede do órgão. Lá, os profissionais da Saúde pré-cadastrados e que ainda não foram imunizados são acionados para que sejam contemplados com as doses.

A lista e os cadastros são acompanhados pelo Ministério Público do Acre (MPAC).

Em São Paulo, pessoas com mais de 50 anos e sem comorbidades já estão sendo cadastradas para receberem as doses extras. A Semsa destacou que ainda não é possível fazer o mesmo em Rio Branco, por conta da quantidade de profissionais da linha de frente do combate ao vírus que ainda não foi vacinada. O total chega a 1200, aproximadamente.