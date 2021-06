Rio Branco suspende aplicações de vacina contra covid-19 por falta de estoque

Um comunicado emitido pela Prefeitura de Rio Branco informa que o estoque de vacinas contra a covid-19 na capital está zerado. Com isso, as aplicações da primeira dose do imunizante estão suspensas.

De acordo com comunicado disparado nesta terça-feira (22), os mutirões dos últimos dias foram os responsáveis pela baixa no estoque. “Estamos no aguardo de mais doses para continuarmos a vacinação”, afirma.

A capital tem 100 mil doses aplicadas, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. O Acre aplicou 274.705 doses até esta terça-feira (22). Dessas, 137.736 pessoas são da capital – dados do Ministério da Saúde.

