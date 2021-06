Rio Branco vacina pessoas de 35 anos ou mais neste sábado; confira locais

A prefeitura de Rio Branco baixou neste sábado (26) a idade mínima da vacina contra a Covid-19 para 35 anos. A população pode comparecer a um dos sete pontos de imunização destinados à primeira dose até as 16h.

O drive-thru em frente ao Sétimo BEC e a tenda do Palácio Rio Branco, no Centro da cidade, foram reservados apenas para a aplicação do reforço.

Confira os locais:

Urap Eduardo Assmar

Urap Rosângela Pimentel

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Hidalgo de Lima

Urap Cláudia Vitorino

Urap Maria Barroso

Drive-thru em frente ao 7º BEC (apenas segunda dose)

Tenda do Palácio Rio Branco (apenas segunda dose)