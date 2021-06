Roberto Duarte defende construção da estrada que liga Cruzeiro do Sul a Pucallpa

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) segue em extensa agenda de compromissos no Vale do Juruá. Em Cruzeiro do Sul, conversou com representantes do setor produtivo e somou forças na defesa da construção da estrada que liga Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru.

Na visão do parlamentar, este é um projeto estratégico para o desenvolvimento do Acre, especialmente do Juruá. “Além de viabilizar mais uma ligação terrestre entre os dois países, a estrada garante novas relações comerciais e fomenta o desenvolvimento regional, gerando mais oportunidades de negócios, emprego e renda na região. O Governador Gladson Cameli precisa assumir seu papel nesse processo, a responsabilidade de conduzir e promover esse debate é dele”, destacou Roberto.

O relator geral do orçamento, senador Marcio Bittar (MDB), anunciou, em abril, que garantiu – via orçamento da União – cerca de R$ 40 milhões para a construção do projeto executivo da estrada que liga Cruzeiro do Sul a Pucalpa.

Por meio deste projeto executivo, será realizado uma consulta a população que analisará toda a questão ambiental e o tipo de obra que será realizada. “Há muito o que se fazer. Mas, o primeiro passo para a construção da estrada que liga o Acre ao Peru, pelo Parque Nacional da Serra do Divisor, já foi dado com a abertura de uma trilha de cerca de 90km, até Pucalpa”, informou Roberto Duarte.