Roberto Duarte presta conta do mandato pelo interior do Acre

Ouvindo de perto as reivindicações da população, o deputado estadual Roberto Duarte tem realizado extensa agenda pelos municípios do Acre. Nos últimos dias, visitou Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá, prestando conta do seu mandato e reafirmando seu compromisso de trabalhar em prol de um estado mais justo e próspero.

Em entrevistas às rádios locais, destacou o trabalho que vem fazendo em defesa dos interesses da população acreana na Assembleia Legislativa, além das conquistas que obteve em seu mandato – mesmo com as restrições da pandemia.

“O trabalho não para, até porque recebemos votos em todos os municípios. Fui muito bem votado aqui em Tarauacá e a responsabilidade é grande. A gente vem trabalhando, mesmo com todas as restrições, no sentido de fiscalizar e propor melhorias para a nossa população”, explicou Duarte.

Na oportunidade, o deputado citou a sua ação mais recente de estar cada vez mais próximo da população. “Na semana passada, inaugurei o nosso gabinete móvel, uma van adaptada para atender as pessoas. Já passamos por Xapuri, Brasileia, Rio Branco, Manoel Urbano, Feijó. Hoje estamos em Tarauacá e ainda vamos para Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, prestando contas do nosso mandato e também ouvindo as sugestões, reivindicações dos moradores para, juntos, levarmos mais qualidade de vida e justiça social a todos”, afirmou o parlamentar.

Durante as entrevistas, o deputado abordou, ainda, as questões das manifestações em todo do estado. “Devido a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Acre tem limitações para novas contratações e gastos com pessoal. Mas, tem como se resolver algumas questões. Por exemplo, o cadastro de reserva das polícias civil e militar é uma promessa do Governador Gladson Cameli desde a época da campanha eleitoral. Depois de eleito, ele reafirmou, por mais de uma vez, que os convocariam. Além deles, os policiais penais também estão com suas reivindicações, que são legítimas; os profissionais da saúde, da educação e de outras categorias também estão em busca de melhorias. Acredito que há como chegar num consenso para resolvermos boa parte desses problemas”, disse.

Pelos próximos dias, Duarte continuará com suas visitas pelos municípios do Juruá. “Fomos eleitos para trabalhar por toda população acreana. E farei isto até o último dia do meu mandato”, finalizou Roberto Duarte.