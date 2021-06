Rodoviária de Sena Madureira e de outros municípios serão revitalizadas, diz Ageac

A presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac), Mayara Lima, reuniu-se em Rio Branco com o gestor da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra), Ítalo Medeiros, nesta quinta-feira, 24, para solicitar que a revitalização das rodoviárias do estado sejam contempladas no pacote de obras do governo.

De acordo com Mayara, foi decidido que o processo terá início pela unidade de Sena Madureira. “É muito importante oferecer mais qualidade no transporte dos passageiros do estado. O secretário Ítalo se disponibilizou para iniciar os trâmites necessários”, destacou a presidente da Ageac.

Ítalo Medeiros informou que, além das reformas, a Ageac também será beneficiada com reforma em sua sede. “O prédio da Ageac está inserido no programa de revitalização dos órgãos públicos do governo; as ações estão se desenvolvendo em vários municípios”, ressaltou o secretário.

A Ageac foi instituída pela lei complementar estadual nº 278, de 14 de janeiro de 2014, e é uma autarquia que tem a finalidade de fiscalizar, controlar e regular os serviços públicos delegados de competência da União, do Estado e dos municípios do Acre.