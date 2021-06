Rondônia recebe primeiro lote com mais de 10 mil doses da vacina da Janssen

Na tarde desta quinta-feira (24), Rondônia recebeu o primeiro lote com 10.900 doses da vacina da Janssen, o imunizante do grupo Johnson & Johnson, é aplicado em dose única. Também chegaram 24.400 doses da CoronaVac.

Os imunizantes foram entregues na Rede de Frios de Porto Velho por volta das 15h. Segundo o Governo de Rondônia, o Estado já recebeu 839.728 doses de vacinas contra a Covid-19.

Quem vai poder se imunizar com o novo lote?

Grupo alvo para a vacina da Janssen:

– Pessoas com comorbidade a partir de 18 anos;

– Pessoas com deficiência permanente acima de 18 anos.

– Pessoas atendidas com a CoronaVac:

– Forças de segurança salvamento;

– Trabalhadores da educação básica e superior;

– Trabalhadores do transporte coletivo.

Por que a vacina Janssen é diferente?

Das vacinas aplicadas no Brasil, a Janssen é a única que imuniza contra a Covid-19 com apenas uma aplicação. Ela foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2021. O imunizante possui 66% de eficácia contra os casos moderados, 85,4% contra casos graves.