Rondônia vai receber na semana 10,9 mil doses de vacinas da Janssen, de aplicação única

O Ministério da Saúde entrega nesta semana mais 51,6 mil doses de vacinas Covid-19 para o estado de Rondônia. Serão enviadas 24,4 mil doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, 16,3 mil doses da Pfizer/BioNTech, e outras 10,9 mil doses de imunizantes da Janssen, que chegou ao Brasil nesta terça-feira (22) e já começa a ser distribuída. A boa notícia é que profissionais de transportes coletivos e trabalhadores do ensino superior estão contemplados e serão priorizados nesta nova etapa da vacinação contra o coronavírus, reforçando o ritmo acelerado da vacinação no País. Desde o início da campanha, o estado já recebeu 804,4 mil doses de imunizantes – mais de 575 mil foram aplicadas.

As novas remessas também são destinadas para vacinação de trabalhadores do ensino básico, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, e pessoas com deficiência permanente.

A estratégia de distribuição é definida em reuniões entre União, estados e municípios, observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. O objetivo é garantir a cobertura vacinal no tempo recomendado de cada imunizante: 12 semanas para a vacina da Pfizer e quatro semanas para a do Butantan. Já a vacina da Janssen é de aplicação única.

As orientações sobre a vacinação e a divisão das doses por Unidade Federativa estão no 25º Informe Técnico.