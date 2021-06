Rumo ao tanquinho! Três exercícios excelentes para definir o abdômen

– Deite com as costas cravadas no chão. Dobre os joelhos e levante os pés;

– Endireite a coluna, incline-se para trás e crie uma forma de V com as coxas e o tronco;

– Estenda os braços à sua frente e junte as mãos. Depois, gire lentamente para a esquerda, de volta ao centro e, em seguida, para a direita;

– Faça de três a quatro séries de 15 repetições cada.