Saiba qual era o salário de Faustão na Globo e quanto ele deve ganhar na Band

Fora da Globo após 32 anos, Faustão saiu de cena antecipadamente, mas longe do ditado “com uma mão na frente e outra atrás”.

O apresentador conquistou ao longo dos últimos anos o maior salário da TV. Na Band, o salário vai cair, mas continuará entre os mais altos.

Silva esteve à frente do programa de auditório mais importante da Globo por 32 anos ininterruptos, e adquiriu um salário de R$ 5 milhões mensais na última renovação de contrato com o Plim Plim.

Quando saiu o anúncio do fim do acordo com o canal da família Marinho, o termo “salário do Faustão” atingiu o seu pico de buscas no Google, segundo dados do Google Trends. A informação é da revista Exame.

Claro, o número só foi alcançado com a união do salário mais ações de merchandising e participações nos lucros do programa.

Na casa nova, a expectativa é que o salário de Faustão seja de R$ 2 milhões.

O contrato com a Band, devidamente assinado, tem duração de cinco anos e foi negociado entre o veterano da TV e os irmãos Johnny e Ricardo Saad, amigos de longa data do famoso.

Luciano Huck, após 20 anos no comando das tardes de sábados, vai para os domingos com um novo e super salário:

R$ 3,5 milhões mensais. Com isso, ele passa para o topo da lista dos apresentadores mais bem pagos da TV.

A ideia de Faustão estrear na Band antes do previsto é impossível no momento. A razão? Globo e apresentador ainda não negociaram os termos da rescisão do contrato, que tinha prazo até dezembro, mas foi encurtado por questões internas e não expostas para o público.

Ainda será acertado se existirá multa rescisória por parte da Globo e se o rompimento implicará em sua permanência como contratado, mesmo fora do ar, como é de praxe em vários contratos. Até aqui, a única definição é a saída do artista do ar após décadas.