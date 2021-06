Santo Antônio Drive-Thru pode ‘premiar’ mil sonhadora em casar

CAMPO GRANDE (MS) – A tradição do santo casamenteiro, Santo Anotonio, 13 de junho, não pode ser quebrada nem pela Pandemia do Covid 19. Mas, também devido ao grave momento que ainda vivemos e piorou em Mato Groso do Sul, há que se pensar nos cuidados com a Vida em primeiro lugar na própria saúde e dos outros. Assim, há também que se adaptar a realização do tradicional bolo de Santo Antônio de Campo Grande, que será ‘distribuído’ através de Drive-Thru sócio-religioso, na igreja-paroquia do Santo, que fica no centro da Capital.

Reza a lenda que quem come do bolo e acha uma aliança do santo casamenteiro dentro do doce, está muito perto de encontrar o seu par perfeito para casar em breve. É por isso que todos os anos, milhares de fieis engrossam as filas nas paróquias da cidade, em busca de uma fatia de esperança.

A Paróquia de Santo Antônio divulgou ontem, a confirmação da realização desta parte sócio religiosa aos devotos de toda cidade, mas pelo segundo ano consecutivo, em razão da pandemia, será sem descer dos carros e não haverá aglomeração, ‘disputa’ na procura e comemoração em achar ou ser premiada com uma aliança. O anel cobiçado pode levar ao Casamento, segundo a crença pelas realizações do padroeiro de Campo Grande.

Segundo a organizadora Ana Paula Navarro, neste domingo (13), dia do Santo, as participantes, que em geral são quase todas mulheres, terão mil alianças para ganhar. “Em 2021, a Igreja dobrou a quantidade de alianças de casamento, chegando as mil. Assim, teremos milhares de sortudas e quiça mil ou muitos casamentos pela cidade”, revelou Ana.

Presente e sorte ‘compradas’

Ana explica que os quitute pelo sonhado bolo e casamento, chegará aos fiéis em forma de 5 mil bolos de pote. Contudo, o ‘presente’ não é totalmente de graça. “Os convites estão sendo vendidos a R$ 7 e pode ser adquirido na própria Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua, que fica na Travessa Lydia Baís, no Centro da Capital”, lembra Ana.

A arrecadação é para pagar os materiais do bolo quilométrico e vai aos fundos da Paróquia.

A distribuição acontece das 6h às 11h e também das 16h às 20h, no domingo, no sistema drive-thru. O bolo terá massa branca, recheio de creme de baunilha e creme de chocolate, além das mil alianças escondidas.

Parte religiosa – Missas

A programação religiosa também já acontece durante este mês junino. Até o final de junho, ainda haverá missa pelos empresários, comerciantes e trabalhadores com benção da carteira de instrumentos de trabalho.

E também acontece a missa pelos devotos de Nossa Senhora: benção das chaves de veículos e carteias de motoristas.