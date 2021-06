Santoni sobre namorado após cenas de sexo a três: ‘Animado, não teve ciúme’

Isabella Santoni está na série inspirada na vida do criminoso Pedro Dom, que ficou conhecido nos anos 2000 como “bandido gato”. O assaltante, criado num apartamento de classe média da Zona Sul do Rio, roubava prédios de luxo e, acompanhado de seus comparsas, aterrorizava as vítimas. Em “DOM” (Amazon), Isabella é uma das criminosas. Na preparação, ela fez aulas de pole dance, mergulhou em referências de 20 anos atrás e se viu envolta em questionamentos sobre a própria independência.

— Cada personagem tem características parecidas ou muito diferentes das minhas. Como atriz, enxergo o trabalho assim. Quando os papéis aparecem, tento entender o que posso tirar de mim. Viviane surgiu num momento da minha vida em que parei para prestar atenção nos meus limites. Ela vive coisas muito distantes do meu universo, é claro. É uma criminosa. Era uma fase da minha vida em que eu estava pensando muito nisso. A personagem vive naqueles anos, era de uma outra classe social. Me joguei, mas não cheguei a ir àquele tipo de baile funk. As festas da série são bem diferentes das que eu fui antes da pandemia — lembra a carioca de Nilópolis, na Baixada Fluminense, referindo-se a bailes em que os frequentadores andam armados.

Sequências provocantes do trabalho de Isabella e do protagonista, Gabriel Leone, chegaram a ser replicadas na internet antes da estreia. Na história, Dom, Viviane e Jasmin (Raquel Villar) dão, por exemplo, um beijo triplo e, em seguida, transam.

— Fiquei ansiosa e animada para ver a série. Poder assistir ao trabalho que foi feito com a maior dedicação… Nas nossas lembranças, ficou registrado. Mas é bem diferente ver as imagens — diz ela, que fala sobre a reação do namorado, o surfista Caio Vaz. — É trabalho, né? Ele ficou animado, entende meu trabalho. Não teve ciúme. Quando me conheceu, eu já era atriz. Então, está sempre torcendo por mim.

Isabella e o atleta chegaram a terminar o relacionamento na época em que a obra era gravada. A atriz explicou que, na ocasião, ela precisava passar pela experiência de estar na própria companhia. Eles retomaram o namoro meses depois e, atualmente, dividem o mesmo teto no Rio de Janeiro:

— Eu tenho fé no amor. A gente está bem fortalecido hoje.