Seduc-AM convoca 137 candidatos aprovados para atuação em Manaus e no interior

A Secretaria de Educação do Amazonas convocou, nesta quinta-feira (24), 137 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2019/2020, para atuação nas modalidades de ensino Indígena e Presencial com Mediação Tecnológica, em Manaus e no interior. A lista completa dos convocados, assim como as orientações para apresentação, está disponível no link: www.educacao.am.gov.br/processo-seletivo-simplificado-pss-2019.

O procedimento de atendimento aos candidatos convocados será nesta sexta-feira (25), a partir das 8h, de forma presencial e obedecendo às medidas e orientações de enfrentamento à Covid-19, como evitar aglomerações e respeitar o distanciamento social.

Os candidatos aprovados para atuação na capital deverão comparecer à Gerência de Admissão e Atenção ao Servidor (GAAS) – antiga GERVS -, situada na sede da Secretaria de Educação, localizada na avenida Waldomiro Lustoza, 250, bairro Japiim, obedecendo ao cronograma.

Já os profissionais convocados para o interior deverão se apresentar na sede da Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do município para o qual se inscreveram, também respeitando os protocolos de segurança.

O atendimento dos candidatos seguirá a ordem de classificação, quando houver mais de um candidato para o cargo. A lotação dos aprovados ocorrerá logo após a entrega da documentação obrigatória.