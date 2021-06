Segundo dia do Inverno terá temperaturas de calor ‘natural’ de CG-MS

CAMPO GRANDE (MS) – O inverno parece que esteve em Campo Grande, durante o fim do Outono, nas duas semanas passadas até sua abertura oficial no último domingo, pois neste segundo dia da Estação, nesta terça-feira (22), como ontem, será um dia de praticamente calor. Hoje, será ainda mais mais quente que ontem, as temperaturas na Capital ficam entre 18ºC de mínima e 30ºC de máxima, conforme dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Hoje e ontem ou ontem e hoje, mostra o volume voltando ao termômetros para pontuação que em geral marca na Capital de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, iniciou a subida, pois ficou entre 13ºC de mínima e 27ºC na máxima, onde os graus de ambas poderiam e tiveram ligeira elevação,

Nesta terça-feira também não há previsão de chuvas, apesar do sol ficar entre muitas nuvens, da manhã até à noite. Com a volta do sol e calor, a umidade relativa do ar começa a declinar para o tempo seco, segundo o Inmet. A Capital terá Umidade Máxima nos 75% e Umidade Mínima nos 35%;

Pouco de frio ainda em Junho e amis em Julho

O meteorologista Natálio Abrãao, aponta previsão de uma massa polar fraca até o final de junho e mais duas até o final de julho, trazendo temperaturas baixas próximas de cinco graus no centro-sul do Estado, inclusive em Campo Grande.

O inverno de MS é de madrugada, metade da manhã, que já vai subindo a temperatura e tem sol ‘quente’ nas tardes, que ao se por, começa no fim da tarde a baixar os termômetros.

“Apesar de algumas manhãs com temperaturas mínimas abaixo dos 20 graus e chances de geadas no extremo sul do Estado, caso cheguem massas de ar polares, o inverno trará também dias de calor e umidade relativa baixa”, explica Abrãao.