Sem sintomas, senador José Serra é internado com Covid-19 em São Paulo

O senador José Serra (PSDB-SP), de 79 anos, foi diagnosticado com Covid-19 e internado no hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, nesta quinta-feira (24).

O ex-governador de São Paulo já foi vacinado com as duas doses contra a doença, mas teve contato com uma pessoa contaminada com a Covid-19, e por isso foi isolado.

Foi informado que a internação é preventiva, e até o momento, o tucano não teve qualquer sintoma da doença.

Segundo assessoria de imprensa do senador, “sua hospitalização é preventiva e para realização de exames, e garante também a segurança de familiares e pessoas próximas ainda não vacinadas”.