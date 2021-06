Semana começa com queda significativa em números da Covid em MS

CAMPO GRANDE (MS) – A semana iniciou com boa noticia a Mato Grosso do Sul no combate a Pandemia da Covid 19. Nesta segunda-feira (21), houve uma queda substancial, após mais de mês, nos números apresentados na Live que atualiza a situação pandêmica no Estado. Foram ‘apenas’ 606 novos casos e 21 mortos, nas últimas 24 horas ante que se vinha com mais de 1,5 mil dia e óbitos em média acima dos 50 ao dia. Mas, as UTIs continua cheias e acima dos mil hospitalizados.

Assim, o número de infectados em 606 positivos a Coronavirus, contribuindo para diminuição na média móvel dos últimos 21 dias. Até o momento são 324.299 casos confirmados em MS. Somente a Capital teve 50% dos casos, com 306 pessoas e em Dourados somente 22.

Segundo atualização do boletim de hoje (21), as 21 pessoas, que perderam a vida para o vírus, soma-se e são confirmadas até o momento 7.826 mortes. Também vai decrescendo a média móvel de óbitos nas últimas duas semanas.

A Livem como quase todo dia, contou com a presença do Secretário Gerado Resende e a adjunta Chistinne Maymone, que ressaltaram dados das medidas restritivas aplicadas nas últimas semanas em municípios do Estado, com exceção de algumas cidades, como Campo Grande que se opuseram ao cumprimento. “Os resultados alcançados podem ser observados nos mapas e estatísticas que se encontram mos boletins epidemiológicos da última semana, apresentando retração tanto nos dados de óbitos como nos de novos infectados pela doença”, disse Resende.

Outros dados atualizados

Muitos quadros seguem realizando isolamento residencial, que segundo o boletim de hoje somam 14.110. A notícia positiva também aponta um total de 301.287 recuperados no decorrer da pandemia, sendo na data de hoje 1.828.

Já o total de internados segue acima de 1.076, entre as redes públicas e privadas de saúde. Só os pacientes que seguem em tratamento nas unidades hospitalares públicas são 378 em leitos clínicos, onde são tratados casos de menor gravidade e 433 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), local em que estão os mais graves.

A lista de espera para os que aguardam por um leito de tratamento de covid no Estado ainda são existentes. A Central de Regulação tem 104 pessoas em lista de espera, com 96 somente na Capital. Central de Regulação de Dourados apresenta significativa queda, com apenas 2 pacientes à espera de um leito.

E encontram se aguardando para análise 3.469 amostras no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen) que está operando com sobrecarga. Segundo informações da SES, o processamento dos resultados leva em média 72 horas com o auxílio de parceiros.

Essas e outras informações sobre a pandemia no Estado, podem ser acompanhadas através do site: https://www.coronavirus.ms.gov.br/