Sena Madureira: três moradores estão internados no Hospital de Campanha

Instalado no Salão paroquial da igreja católica, o Hospital de campanha de Sena Madureira amanheceu esta segunda-feira (28) com três moradores internados após testarem positivo para a covid-19. O número é bem inferior ao verificado em datas anteriores, especialmente no pico da pandemia.

O HC de Sena Madureira tem capacidade para comportar 15 pacientes. “Mesmo com essa diminuição que vem sendo registrada nos últimos dias, é importante que a população não relaxe nos cuidados e continue adotando o uso da máscara, do álcool em gel, dentre outras medidas. Se Deus quiser, vamos vencer essa batalha”, destacou Michael Kelles, diretor administrativo do Hospital João Câncio Fernandes.

Nesta segunda-feira teve início também, em Sena, a vacinação contra a covid-19 para moradores a partir dos 30 anos de idade, sem comorbidades.