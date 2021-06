Serial killer do DF: Lázaro criou perfil falso para acompanhar notícias

Lázaro Barbosa de Sousa, 32, usou um aparelho celular roubado para criar um perfil falso nas redes sociais e acompanhar as notícias relacionadas a si próprio e sobre as buscas policiais. A polícia monitorava o telefone desde que havia sido roubado de uma família feita de refém em uma chácara no dia 15.

Lázaro ficou com o celular até o dia 18 de junho e, mesmo no meio da mata, criou um perfil no Facebook com nome de Patrik Souza. Os investigadores acreditam que ele usou o mecanismo para acompanhar as notícias do caso.

