SETIC abre vagas de estágio em Rondônia; bolsas de R$ 1,1 mil

O SETIC do estado de Rondônia abriu as inscrições para vagas de estágio. As oportunidades são para estudantes do ensino superior, para atuar nas áreas administrativa, gestão de pessoas, negócios e infraestrutura. As inscrições ficam abertas até 7 de julho de 2021.

A Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) do estado de Rondônia abriu as inscrições para o seu programa de estágio 2021.

Serão contratados 8 estagiários, estudantes do ensino superior, para atuar em quatro áreas da empresa, sendo:

– Infraestrutura – 4 vagas;

– Gestão de pessoas – 2 vagas;

– Negócios – 1 vaga;

– Administrativo – 1 vaga.

Os aprovados terão bolsa auxílio de R$ 1.100,00 mais o benefício de vale transporte. A carga de trabalho será de 30 horas semanais.

Os interessados têm até o dia 7 de julho de 2021 para realizar sua inscrição no site do https://processoseletivo.sistemas.ro.gov.br/