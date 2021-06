Seu Joca e dona Meire, pais de ex-prefeito de Sena Madureira, celebram 60 anos de casados

Em uma geração marcada por algumas pessoas pela banalização do casamento, dois moradores de Sena Madureira despontam como exemplo de amor, companheirismo e superação nessa área. Na última terça-feira (22), o ex-seringueiro João Barbosa, conhecido popularmente por “Joca” e dona Meire Cassiano completaram exatamente 60 anos de casados.

A história dos dois remonta ao ano de 1961 – uma época em que, segundo eles, era muito difícil namorar em razão da rigidez dos pais. Mesmo assim, a união foi sacramentada e resiste ao tempo e às suas mudanças. Para comemorar as Bodas de Diamante, seu Joca e dona Meire participaram de uma programação especial em Rio Branco, organizada pelos filhos, adotando os cuidados devidos em face do momento pandêmico em que o mundo está submetido.

Em sua página no Facebook, o ex-prefeito de Sena Madureira Jairo Cassiano comemorou o aniversário de casamento dos pais, ratificando que o casal é, de fato, um exemplo para toda a família. “Hoje 22 de Junho, é um dia muito especial para mim, e para meus irmãos. Comemoramos as Bodas de Diamante de 60 ANOS de Casamento dos meus PAIS: João Barbosa (seu Joca) e Meire Cassiano. Louvo a Deus pela vida deles e pelo exemplo de Casal que eles São.

Ao longo da Caminhada, diante dos desafios eles priorizaram a fé, a confiança e a cima de tudo o AMOR!! Que esse amor dos meus pais possa contagiar minha família, e ser exemplo na vida de outros Casais!! Me orgulho muito dos meus PAÍS, Amo muito Vocês”, postou.

Seu Joca e dona Meire moraram por muito tempo no rio Caeté, notadamente no seringal Iracema, onde hoje reside o Zé Carlos, filho do casal. Atualmente os mesmos moram no Bairro do Bosque, onde seu Joca administra seu empreendimento – o ponto das panelas.