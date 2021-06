Sikêra Jr. xinga homossexuais de ‘raça desgraçada’ na TV e vira alvo de ação

Apresentador do Alerta Nacional, Sikêra Jr. xingou homossexuais durante editorial em seu programa na RedeTV!. Segundo o apresentador, as pessoas que integram o movimento LGBTQIA+ são uma “raça desgraçada” que quer “acabar com a sua família e com a família tradicional brasileira”.

Ao Notícias da TV, a Aliança Nacional LGBTQI+ confirmou neste sábado (26) que entrará na Justiça contra o jornalista por causa das declarações. “A criançada está sendo usada. Um povo lacrador que não convence mais os adultos e agora vão usar as crianças. É uma lição de comunismo: vamos atacar a base, a base familiar, é isso que eles querem. Nós não vamos deixar”, afirmou Sikêra, em programa exibido na sexta-feira (25).

O discurso do apresentador aconteceu por conta da propaganda do Burger King, em que crianças de diferentes idades são entrevistadas e explicam que é normal ver homens e mulheres do mesmo sexo juntos. Algumas delas têm pais que são gays. Assista abaixo:

A campanha sofreu forte rejeição do público conservador e virou alvo de redes bolsonaristas.

Sikêra foi uma das vozes que criticou o comercial. “Vocês são nojentos. A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada, mas vai chegar um momento que vamos ter que fazer um barulho maior. Deixa a criança crescer, brincar, descobrir por ela mesma. O comercial é podre, nojento. Isso não é conversa para criança”, continuou. Essa não é a primeira vez que Sikêra Jr chama os homossexuais de “raça desgraçada”.

O apresentador de 55 anos foi absolvido em maio deste ano pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sikêra se tornou alvo de processo depois de usar a foto da atriz e modelo transexual Viviany Beleboni desfilando na parada LGBT+, em 2015, como uma reprodução de Jesus Cristo. O jornalista disse que “isso” não seria “normal”. A modelo ajuizou a ação contra o apresentador. O relator desembargador Rodolfo Pellizari absolveu o funcionário da RedeTV! e entendeu que a fala de Sikêra não tinha o intuito de difamar ou prejudicar a imagem da modelo, uma vez que a crítica dele foi dirigida para toda comunidade LGBT, de forma genérica.

“A utilização da imagem da autora, pelo apresentador, apenas serviu para ilustrar seu posicionamento pessoal acerca dos movimentos LGBTI e da orientação sexual das pessoas, estando no campo de sua plena liberdade de opinião e expressão”, argumentou o desembargador. No discurso recente, Sikêra Jr. falou que orientou toda a família a não comer mais no Burger King, pois agora ele sabia que as pessoas que consomem produtores da rede “apoiam a safadeza”.

E voltou a fazer acusações contra homossexuais: Vocês não têm filhos, não procriam, não reproduzem. Eu cheguei a seguinte conclusão: vocês precisam de tratamento. Que tara é essa de pegar as crianças do Brasil? Se você quer dar esse rabo, dê, mas não leve as crianças. Isso é pedofilia e abuso infantil. Preconceito existe e isso nunca vai ser normal para um homem de bem, um homem de família.

https://youtu.be/QlG_xq-4doA

Nova ação judicial

A Aliança Nacional LGBTQI+ afirmou que vai entrar em contato com todos os patrocinadores do programa Alerta Nacional, da RedeTV!, no intuito de assegurar que o telejornal não vire palco para “difamação e pânico moral”. “Esse senhor é recorrente em suas mentiras, ataques e agressividades. Entraremos na Justiça. LGBTfobia é crime, sim”, avisa Eliseu Neto, coordenador de Advocacy da Aliança LGBTI, em nota.

O ativista Antônio Isupério chegou a abrir representações no Ministério Público Federal e no do Estado do Amazonas contra Sikêra Jr. Ele acredita que os indícios são suficientes para que o jornalista seja preso. Famosos também usaram suas redes sociais para protestar contra as falas do apresentador. A atriz Samantha Schmutz disse que “nojo é o que temos por você [Sikêra]”. A atriz Dira Paes escreveu que estava vendo um “horror”.

A apresentadora Astrid Fontenelle provocou e disse que apenas “o tempo vai dizer para esse senhor muita coisa! E bora almoçar Burger King hoje”. O ator Bruno Gissoni disse que Sikêra Jr. é “um imbecil”. Nomes como Marcelo Adnet, Ana Paula Renault e Rachel Sheherazade também criticaram nos comentários do post abaixo: