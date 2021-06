Sinteac: com 100% das urnas apuradas, Rosana Nascimento é reeleita

A atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do estado do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, está reeleita para o cargo com 55,95% dos votos. Ela venceu o candidato Manuel Lima, da chapa 2 e ex-presidente da entidade, que era apoiado pelo PT e outros partidos de esquerda. Foram apurados os 100% das urnas.

Rosana Nascimento obteve 1.391 votos contra 1051 votos dados a Manuel Lima, o que corresponde a 42.28% dos votos. Brancos foram 0,60% e nulos, 1.17%.

Inconformados com a derrota, partidários de Manuel Lima começaram a falar em ir à Justiça contra Rosana Nascimento com uma série de acusações, que vão desde a alteração do estatuto da entidade à distribuição de sacolões e caixinhas de chocolates aos eleitores.

Rosana disse que vai falar sobre o resultado ainda esta noite.