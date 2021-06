A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa em boletim que podem ocorrer pancadas de chuvas e trovoadas em todo o estado. De acordo com previsão divulgada nesta terça-feira (22), o tempo fechado deve continuar no Acre.

Porém no centro leste essas pancadas podem ocorrer de forma isolada. O Sipam informa ainda que, no vale do Juruá o tempo deve variar entre parcialmente nublado e nublado, nas demais áreas o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado.