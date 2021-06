Sistema Fecomércio/AC anuncia 4.290 vagas no programa Qualifica Acre; saiba mais!

“O Qualifica Acre vem com o objetivo principal de disponibilizar cursos de qualificação profissional e melhorar a qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social”. Foi com estas palavras que o coordenador de Programas Sociais e Projetos Estratégicos do Senac Acre, Evandro Araújo de Aquino classificou as ações do Qualifica Acre, programa realizado em parceria junto ao Governo do Estado e que visa não apenas oportunizar vagas no mercado de trabalho, mas dar condições e possibilidades de renda no período pós-pandêmico. Nesta semana, integrantes da Fecomércio/AC e do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), se reuniram com gestores de Sena Madureira, Bujari, Plácido de Castro, Cabipaxa e Acrelândia para pactuar os cursos junto às prefeituras.

De acordo com o coordenador, além de dar mais chances no ingresso no mercado de trabalho, o Qualifica Acre dá a profissionalização adequada para que o trabalhador consiga se tornar – caso deseje – autônomo, principalmente nas áreas de moda, beleza, gastronomia e informática.

“O Programa prevê 4.290 vagas nos 22 municípios do Acre, em 173 turmas e 27 cursos. Por isso, a Federação do Comércio, por meio do Senac, juntamente com representantes do Governo do Estado, estão indo em todas as cidades para pactuação junto aos gestores municipais e representantes locais das Secretarias de Assistência Social para, a partir dali, poder trabalhar toda parte executiva. Até o momento, realizamos essas pactuações em Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Bujari, Sena Madueira, Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba”, explicou Evandro.

Ainda segundo Aquino, todos têm sido muito bem recebidos pelos gestores municipais. “Mesmo por ser um programa que não requer investimento financeiro das prefeituras, e tudo o que chega para os municípios e não há custos, está sendo abraçado de muito bom grado. Percebemos que a formação e capacitação das pessoas e, principalmente, desse público, faz com que percebamos uma boa abertura e aceitação em relação ao programa em todos os municípios”, refletiu.

O diretor de Educação Profissional do Senac Acre, Abrão Maia, reafirmou que o Sistema Fecomércio/AC, por meio do Senac Acre, mostra mais uma vez a capacidade que tem para contribuir no desenvolvimento do Acre neste momento de retomada da economia. “E este projeto tem uma importância muito grande para mostrar nossa força e a capilaridade que nós temos, tendo em vista que conseguiremos atender 22 municípios. Essa união de forças entre prefeituras, governo do Estado, Sistema Fecomércio nos deixa bastante otimistas com relação ao futuro e temos certeza que colheremos bons frutos desse projeto com essas ações que tem a capacidade de transformar a vida das pessoas mais necessitadas”, disse.

Durante a pactuação no município de Sena Madureira, a secretária de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, Ana Paula Lima, relembrou que o município foi um dos mais atingidos pela enchente dos rios acreanos no início deste ano. “Sempre digo que a pandemia não escolheu classe nem cor. Estamos vencendo o período com o empenho do governo em garantir a vacinação para todos, porém precisamos nos preocupar com o pós-pandemia, que requer do poder público estratégias que diminuam as consequências do momento, como o desemprego, por exemplo”, disse. Ana Paula reforçou ainda que esta é uma das principais razões para a atuação em conjunto do Governo do Estado e da Fecomércio/AC.

O vice-prefeito de Sena Madureira, Gilberto Lira, agradeceu o empenho. “A prefeitura procura sempre ajudar a população de todas as formas, principalmente neste período pós-enchente e de pandemia que ainda vivemos. Contem conosco, para nós é uma grande alegria ofertar para essa juventude a possibilidade de ter uma qualificação”, diz o vice-prefeito.

Já para o prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva, é um motivo de alegria poder contar tanto com a parceria do governo do Estado, que tem ajudado desde o início da gestão, quanto da Fecomércio/Senac, que ofertará cursos importantes. “Nosso sentimento é de gratidão por estarmos tratando de algo que trará benefícios para nosso o município”, finalizou.