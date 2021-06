Sterling e Kane marcam, e Inglaterra elimina a Alemanha nas oitavas da Eurocopa

Após eliminações nas Copas de 1990 e 2010, além da Euro de 1996 – com Southgate perdendo pênalti – e de sete jogos sem vencer a rival em Wembley, a Inglaterra voltou a fazer seu torcedor sorrir em um encontro com a Alemanha. Nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Eurocopa 2020, Sterling e Kane fizeram os gols que garantiram a vitória por 2 a 0 e a classificação para as quartas de final da competição. Agora, a seleção inglesa aguarda a vencedora de Suécia x Ucrânia. A festa em Londres promete durar até sábado, quando acontece o jogo da próxima fase, no Olímpico de Roma.

Gols só no segundo tempo

Foi uma partida muito equilibrada em Wembley, com as equipes alternando momentos de dominância. Na primeira etapa, uma grande defesa de cada goleiro: Neuer, em finalização de fora da área de Sterling aos 15, e Pickford, em chute cruzado de Werner aos 31. Kane ainda desperdiçou boa chance ao ser desarmado por Hummels no último lance.

Na volta do intervalo, quem assustou primeiro foi a Alemanha, em chute forte de Havertz logo aos dois minutos. A Inglaterra não assustava, mas uma substituição mudou as coisas: aos 23, Grealish entrou na vaga de Saka. O jogador do Aston Villa foi importante e perticipou dos dois gols ingleses.No primeiro, aos 29, ele acionou Shaw, que cruzou rasteiro pelo lado esquerdo para Sterling completar para a rede na pequena área e fazer o seu terceiro gol nesta Euro. Depois, aos 40, foi dele o cruzamento na medida, em lance semelhante, para Harry Kane fazer de cabeça, desencantar e dar números finais ao jogo.

