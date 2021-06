Sul-matogrossense é campeão do Superpraia de Vôlei Nacional

MATO GROSSO DO SUL (MS) – O Sul-matogrossense jogador de volei Arthur da Silva Mariano, de Três Lagoas, é campeão do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP) – Superpraia 2020-21. Ele garantiu o título da competição na sexta-feira (25), ao lado do carioca Gustavo Carvalhaes (Guto). O atleta que é radicado em Três Lagoas, a 326 km de Campo Grande, e patrocinado- bolsista da Fudesoporte (Fundação de Desporto e Lazer de M) venceu na final a dupla Bruno Schmidt e Evandro (DF/RJ) por 2 sets a zero.

Arthur Mariano já quase sentiu o gosto do outro, sendo vice-campeão do Superpraia em 2019. Agora voltou à decisão do torneio nacional e ainda foi eleito o craque da partida em sua semifinal, na última quinta-feira (24). Ele e Guto foram os primeiros a garantirem uma vaga na final, após derrotarem George e André (PB/ES) por 2 sets a 0, dupla que acabou ficando com o bronze.

Os jogos ocorreram de 21 a 25 de junho, na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), na praia da Urca, no Rio de Janeiro (RJ).Guto e Arthur formaram parceria a partir da temporada 20-21.Pódio masculino do Superpraia.

Na fase de grupos, Guto e Arthur (RJ/MS) passaram por Felipe/Jefferson (DF/CE), por 2 sets a 1 (19×21, 21×12 e 15×10) e triunfaram também diante Hevaldo/Adelmo (CE/BA), ganhando os dois sets (23×21 e 21×12). Nas quartas de final, vitória sobre Renato/Adrielson (PB/PR), por 2 sets a zero (21×18 e 21×15).