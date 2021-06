Suspeitos encapuzados invadem casa e matam homem em Manaus

Um homem de 23 anos foi morto a tiros dentro da casa onde morava, na Zona Oeste de Manaus, na noite de sábado (26). Segundo a polícia, três homens encapuzados entraram na casa dele e efetuaram vários disparos.

O homicídio aconteceu na Travessa Santa Bárbara, da comunidade Parque São Pedro. De acordo com policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), que atenderam a ocorrência, a vítima foi morta dentro do próprio quarto, perto da cama.

Ainda de acordo com a 20ª Cicom, a mulher da vítima estava em casa no momento do crime, mas conseguiu se trancar em um dos cômodos da casa, e não foi ferida. Já a vítima, morreu no local. Os suspeitos não foram identificados, e até o momento, ninguém foi preso.

As motivações do assassinato ainda vão ser investigadas, mas a polícia trabalha com a hipótese de que pelas características, tenha sido cometido por um possível acerto de acerto ligado ao tráfico de drogas.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, (IML). O crime será investigado pela Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, (DEHS).