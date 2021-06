Tardezinha multado, PM preso por violência doméstica, linchamento após arrastão e outras; mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Justiça pede fechamento do Tardezinha e multa de R$ 2,4 mi por aglomerações

O Tardezinha Churrasco Cerveja Music, localizado na Estrada Dias Martins, foi multado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e o Ministério Público Federal (MPF) nesta segunda-feira (7), a partir de uma ação civil pública que pediu também o fechamento do estabelecimento em Rio Branco, por danos morais coletivos, até que o Acre volta à fase verde. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Morre o acreano Anderson Pontes, aos 43 anos, vítima de sequelas da Covid-19

O acreano Anderson da Silva Pontes, de 43 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (7), vítima de sequelas da covid-19. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

AC vai voltar a vacinar pessoas sem comorbidades fora dos grupos prioritários a partir de segunda

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) vai vacinar a partir de segunda-feira (14), junto com os grupos prioritários, pessoas sem comorbidades a partir dos 59 anos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Motociclista morre após bater em poste em Rio Branco; mulher fica gravemente ferida

O motociclista José Alexsandre Cruz Vieira, de 25 anos, morreu após um grave acidente na madrugada desta terça-feira (8), na Rua Isaura Parente, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Advogado de preso pela morte de Andrade conta detalhes do crime; “Premeditado”, diz polícia

A defesa de Geraldo Freitas Junior, preso por matar o médico acreano Andrade Lopes Santana, de 32 anos, em São Gonçalo dos Campos, na Bahia, disse que o crime não foi provocado por nenhum tipo de premonição e, segundo o seu advogado, ele não tinha a intenção de matar, mas a polícia acredita que o crime foi planejado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Homem é linchado pelas próprias vítimas após arrastão em Rio Branco

O jovem Douglas Silva Menezes, 20 anos, foi espancado pela população após realizar um arrastão, na noite desta terça-feira (8), na Rua Lourenço Lopes, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA. QUINTA-FEIRA Músico desaparecido no AC é encontrado em hotel após dirigir por horas sem rumo Familiares do músico Júnior Chaves, de 28 anos, que estava desaparecido desde a última terça-feira, informaram que o encontraram na manhã desta quinta-feira (10). Ele dormia num hotel em Sena Madureira, depois de ter viajado nas últimas horas sem rumo ou destino, dirigindo o próprio carro. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Oficial da PM de Assis Brasil é preso em flagrante por violência doméstica O oficial da Polícia Militar em Assis Brasil, município do Alto Acre na fronteira com a Bolívia, Major Araújo, está preso na Delegacia Geral da Polícia Civil da cidade, desde a manhã de quarta-feira (09), acusado de violência doméstica. Ele é acusado de agredir a esposa e a sogra. A matéria é do jornalista Tião Maia. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Provisórios e efetivos: Cameli assina 3 editais de convocação de professores nesta sexta

Em cumprimento à uma das 11 medidas anunciadas para a Educação na última quarta (2), o governador Gladson Cameli deve assinar nesta sexta-feira (11) 3 editais de convocação dos professores provisórios e efetivos que foram aprovados nos últimos concursos públicos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Policial conhecido como “senhor das armas” é preso por levar droga a detentos no AC

Dois policiais penais foram presos na manhã desta sexta-feira (11), em Rio Branco, acusados de levar droga, chips de celular e cartas a presidiários do complexo penitenciário Francisco D’ Oliveira Conde, em Rio Branco, onde trabalham. A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). CONFIRA NA ÍNTEGRA.