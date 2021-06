Tarifa de água e esgoto será reajustada em julho e janeiro na Capital

CAMPO GRANDE (MS) – A tarifa de água e esgoto terá dois reajustes em seis meses na Capital de Mato Grosso do Sul, autorizado pela prefeitura municipal. Os serviços em Campo Grande que são privatizados ou concedidos, tem que ter o aval de aumento nas contas do cidadão, que é quem paga. Assim, no próximo mês julho e em janeiro 2022, a conta sobe na Capital, mas por parcela entre os 3,34% de alta aprovada.

O decreto municipal foi divulgado nesta sexta-feira (25). O decreto mostra a aprovação de reajuste de 1,62% da tarifa de água e esgoto, com índice válido a partir de 24 de julho. E também consta o reajuste de 1,62% a partir de 3 de janeiro de 2022.

Pelo documento publicado hoje, consta que a tarifa social foi para R$ 6,40 e, a residencial, para R$ 14,10. O valor para consumo comercial foi estabelecido em R$ 21,39 e industrial, em R$ 33,63.

A autorização foi publicada hoje no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) e refere-se à revisão tarifária anual prevista no contrato com a concessionária Águas Guariroba.