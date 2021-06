Temperaturas continuam altas em CG-MS sem nuvens e chuva nesta quinta-feira

CAMPO GRANDE (MS) – O clima desta quinta-feira (24), de Mato Grosso do Sul, em especial na Capital, continuará no calor razoável, que iniciou na segunda-feira e seguiu a cada dia aumentando, apesar do inicio do Inverno a quatro dias. Campo Grande terá temperaturas estável com até 31ºC na máxima e 19ºC de mínima, que deve ocorrer pela madrugada, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As temperaturas são de calor, que saiu do frio na semana passada até domingo (21), quando no fim da noite, se iniciou oficialmente a estação do frio. Mas, de segunda-feira até hoje, os termômetros subiram de 27ºC aos 32ºC de ontem, e pouco menos de hoje, com 31ºC, com sol alto, sem nuvens e chuva.

Conforme o Inmet, o dia todos será com poucas nuvens, sem chuvas e com sol brilhando. o período da noite, pode haver muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada.

Já com calor em alta, o que se baixa é a Umidade relativa do ar. A umidade máxima fica nos 75% e a mínima em 30%. Dia sem muitos ventos, que ficam entre Fraco/Moderado com Rajadas.