Tenda da Vacinação, em frente ao Palácio Rio Branco, é apenas para segunda dose, afirma Sesacre

Se na semana passada, quando a tenda foi montada pela primeira para o mutiração da vacinação, a população estava recebendo a primeira dose do imunizante, dessa vez é apenas para a aplicação da segunda dose.

A aplicação da primeira dose continua ocorrendo nas unidades de saúde divulgadas pela Prefeitura de Rio Branco. O mutirão de aplicação de segundas doses, vai até este sábado (26), das 8h às 22 horas.

Leia a nota da Sesacre:

Nota Pública

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, esclarece que o início da vacinação para primeiras doses na Tenda da Vacinação, organizada em frente ao Palácio Rio Branco, na capital, foi adiado por questões logísticas.

Deste modo, o ponto de vacinação segue com o mutirão de aplicação de segundas doses, até este sábado, 26, das 8h às 22 horas.

A aplicação de primeiras doses continua ocorrendo nas unidades de saúde divulgadas pela Prefeitura de Rio Branco.

Secretaria de Estado de Saúde – Sesacre