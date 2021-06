Tite reconhece gravidade de denúncias contra Caboclo, mas diz: “Não é da nossa alçada”

– Eu compreendo a pergunta. Sabemos a dimensão que tem, a gravidade do caso, temos consciência disso. Agora, existe um Comitê de Ética da CBF que toma as devidas providências. Não é da nossa alçada – comentou.

– Vou falar sobre o meu juízo e o que a minha escala de valores dizem. Tenho muito respeito ao meu trabalho, à seleção brasileira, a esse momento da Copa do Mundo e de Eliminatórias. E a melhor maneira de retribuir o carinho das pessoas que me apoiam e ao respeito do que estão contra é fazer o meu melhor trabalho possível. É nisso que vou me ater.

Tite também foi perguntado se o treinador de uma seleção nacional precisa estar alinhado ao governo do país.

– Técnico de futebol tem que estar alinhado com o futebol –opinou.