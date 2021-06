Três amigos são mortos a tiros dentro de casa; um deles tentou se esconder no guarda-roupas

Três jovens amigos foram mortos a tiros na madrugada desta terça-feira (22) em uma casa do Bairro Teixeirão, Zona Leste de Porto Velho. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso e, até o momento, ninguém foi preso, assim como não se sabe a motivação do crime.

As vítimas do triplo homicídio foram identificadas como Cláudio Xavier Gomes, 18 anos, Gabriel Corrêa de Almeida, 21 e Thiago Souza, de 29 anos.

Uma testemunha contou à Polícia Militar (PM) que, antes dos disparos de arma de fogo, ela viu dois carros se aproximando da casa em manobras bruscas.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a guarnição da PM entrou na residência do bairro Teixeirão, os policiais avistaram Gabriel caído sobre a cama; já no chão estava Cláudio e, dentro do guarda-roupas, Thiago. A polícia acredita que Thiago entrou no móvel para se esconder do assassino.

Todos os três jovens tinham ferimentos de bala de arma de fogo. A equipe médica do Samu chegou a ir no endereço, mas nenhum dos três amigos tinha sinais vitais. Após constatado o triplo homicídio, a perícia foi chamada.

Relato de testemunha

Um amigo dos jovens e testemunha do caso, disse à polícia que estava junto com as vítimas na casa e em certo momento decidiu se afastar para urinar.

Nesse momento, segundo ele, pôde ver dois carros, um de cor branca e outro vermelha, se aproximarem do imóvel e depois, de onde estava, apenas ouviu os disparos de arma de fogo.

Com medo de morrer, a testemunha disse que fugiu do local e, quando retornou (um tempo depois), viu que os amigos estavam mortos e acionou a polícia.