Treta: Esposa de Marcelo Bimbi humilha diretor da Globo e discussão movimenta redes

A esposa do modelo acreano Marcelo Bimbi, a modelo e influencer Nicole Bahls, movimentou as redes sociais após rebater postagem do famosos diretor global Walcyr Carrasco.

Nicole rebateu uma crítica de Walcyr Carrasco sobre os famosos que aceitam permuta, conhecido também como “jabá”, em troca do que ele considera simples demais. Na última quinta-feira (24), o autor de novelas global debochou de quem troca publicações nas redes sociais por um “prato de arroz com ovo”.

“Tem famoso que troca post por um prato de arroz com ovo. Bem-vindo ao maravilhoso universo das permutas”, disparou o escritor. A esposa de Bimbi, por sua vez, deu uma aula de solidariedade ao dizer que ela fazia, sim, permuta, mas com a intenção de ajudar quem mais precisa.

“Tem muitos empresários donos de restaurantes precisando de ajuda”, iniciou. A ex-fazenda também comentou sobre a ironia de Carrasco sobre o “arroz com ovo”.

“Às vezes não é pelo simples arroz com ovo, que é uma delícia, mas sim para ajudar amigos comerciantes, donos de restaurantes que estão passando por dificuldades. Eu faço, às vezes, com maior carinho e amor. Tem muitos empresários donos de restaurantes precisando de ajuda”, completou.

Não demorou muito para que Nicole recebesse uma enxurrada de apoio dos seguidores e internautas.