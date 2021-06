Um em cada três rio-branquenses com mais de 18 anos já se vacinou contra a Covid

35%. Esse é o percentual de rio-branquenses acima de 18 anos que já receberam ao menos uma dose da vacinada contra a Covid-19. O anúncio foi feito pela prefeitura na manhã desta segunda-feira (21).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Frank Lima, o município alcançou neste final de semana, após o mutirão no ginásio do Sesi, a marca dos 100 mil imunizados com a primeira dose.

“A gente caminha a passos largos e agora em julho vamos receber uma dose grande de vacinas, o que vai ser possível chegarmos a metade da população acima de 18 anos imunizada até o dia 10”.