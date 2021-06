Vacina não é vinho ou cerveja: veja 5 motivos para não escolher agora qual imunizante tomar contra a Covid-19

“A escala logarítmica [do gráfico acima] mede a velocidade. Quanto antes ela sobe [quanto mais reto o traço à esquerda] significa o quão acelerada foi [a vacinação] no início”, explica o cientista de dados Isaac Schrarstzhaupt, coordenador da Rede Análise Covid-19 que analisou os dados para o G1.

O gráfico já considera a diferença de população entre os países para mostrar a diferença de velocidade.

Um ponto importante sobre a cobertura vacinal é que as vacinas usadas no Brasil têm, no geral, eficácia menor do que as usadas nos Estados Unidos, por exemplo (que aplica Moderna, Pfizer e Johnson). Isso significa que é preciso vacinar uma maior quantidade de pessoas para frear a transmissão do vírus.

No estudo em Serrana (SP), os cientistas avaliaram que o controle da pandemia foi feito depois que 75% da população recebeu a segunda dose da CoronaVac. Ou seja: para controlar a pandemia é preciso que muitas pessoas se vacinem.

“O que a gente precisa é que as pessoas sejam vacinadas. Se cada grupo que chegar falar ‘não, eu vou deixar [a vacina A ou B] pro outro’, o outro não vai ser vacinado. Não pode ser uma atitude individual”, reforça Carla Domingues.

E, se isso não acontecer, é possível que mesmo as vacinas com maior eficácia não sejam capazes de proteger as pessoas de adoecerem, explica a pediatra Isabella Ballalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

“O sucesso de um programa de vacinação depende [em primeiro lugar] de cobertura vacinal. E a gente está acostumado com o resultado de outras vacinas – que, na verdade, são resultados de um panorama de alta cobertura vacinal. Mas a gente viu, por exemplo, o sarampo – que tem uma vacina com 98% de eficácia – voltar porque baixou a cobertura”, lembra Ballalai.

Além de deixar a população vulnerável, quanto maior o tempo que o vírus leva circulando, maior é a chance de que surjam novas variantes (veja detalhes na pergunta 4).

3) Não há vacinas suficientes para o ‘sommelier’