Veja uma dieta que ajuda a perder peso e a reduzir a pressão arterial

Desde que foi desenvolvida, no início da década de 1990, a dieta DASH (sigla, em inglês, para Dietary Approaches To Stop Hypertension) tem sido uma aposta eficaz no controle da pressão alta e na prevenção de doenças cardíacas. Diferente de grande parte das dietas, que se concentram na restrição abrupta de grupos alimentares específicos, a DASH busca colocar mais alimentos saudáveis para o coração à mesa, moderando o consumo daqueles que têm alto teor de gordura e sódio. Por ser flexível e rica em nutrientes, qualquer pessoa pode segui-la, mesmo que não tenha problemas de pressão arterial.

“A dieta DASH é segura e sustentável para qualquer pessoa que esteja procurando uma alimentação mais saudável”, afirmou Lisa Sasson, nutricionista e professora clínica de estudos alimentares da New York University, ao site Insider. “É exatamente assim que aconselharíamos todas as pessoas a comerem”, sugere.

