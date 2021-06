Vereador Adailton Cruz cobra por melhorias no transporte coletivo de Rio Branco

Vereador Adailton Cruz (PSB) juntamente com outros parlamentares da Câmara Municipal de Rio Branco participaram de uma reunião no final da tarde de ontem, 24, na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) com o superintendente, Anízio Cláudio, que esclareceu a situação em que passa o transporte coletivo na capital.

Durante as sessões desta semana vários vereadores criticaram a situação do transporte público na capital, Rio Branco, evidenciando a demora dos coletivos e a desativação de linhas importantes da cidade principalmente nos dias de mutirão da vacina contra à Covid-19.

“É grave essa situação de não ter ônibus em algumas regiões no final de semana, tem que ser corrigido imediatamente, tem que ter assistência contínua para os usuários nos finais de semana e nos feriados”, disse o vereador Adailton Cruz durante participação na reunião com os representantes da RBTrans.

Após o pedido de esclarecimento, o superintendente da RBTrans reuniu-se com os vereadores onde debateram algumas ações que irão melhorar a situação para o transporte público, e durante a reunião foi apresentado um projeto que traz como propostas: a redução do valor da tarifa, quantitativo mínimo de ônibus por linha, melhorias para os trabalhadores da categoria.

O superintendente da RBTrans disse que sabe dos problemas enfrentados pela população rio-branquense e que estão tentando administrá-los junto às empresas e a população, e que não é fruto de descaso do departamento, mas que está sendo trabalhado soluções em conjunto com os vereadores. Disse também que as melhorias nos serviços de transporte coletivo é uma das promessas de campanha de Tião Bocalom, e que nos próximos dias o prefeito apresentará as propostas para a comunidade.