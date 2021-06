Vereador Adailton Cruz visita comunidade Santa Cecília e encontra descaso do poder público

Atendendo ao chamado de socorro dos moradores da Vila Santa Cecília, situada na BR-364, em Rio Branco, o vereador Adailton Cruz (PSB) visitou a comunidade na manhã de hoje, 12 de maio, onde foi ouvir e conhecer os principais problemas enfrentados pela população.

O vereador foi recepcionado pelo presidente de bairro, Delson Ferreira, conhecido como Bilu, e moradores locais que o convidaram para uma caminhada pelo bairro e apresentaram diversas denúncias durante o percurso. Segundo os moradores, o bairro está abandonado há mais de 4 anos por parte do poder público do Estado e, atualmente, a comunidade enfrenta problemas seríssimos com a falta de esgotamento sanitário adequado, limpeza das vias, iluminação pública, reforma das áreas de lazer, fornecimento de água, infraestrutura e mobilidade urbana – chegando a esperar mais de 3 horas nas paradas de ônibus.

Adailton Cruz chama à atenção do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, do Departamento de Águas e Saneamento (Depasa), da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) e da Zeladoria da Cidade (SMZC) para que olhem e intervenham pela comunidade com investimentos, trazendo soluções para os problemas de saneamento básico, que é direito assegurado pela Constituição Federal, e definido pela Lei nº. 11.445/2007 como um conjunto dos serviços de infraestrutura e Instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais.