Vidente prever doença mortal para Fausto Silva:“apenas alguns dias”

A internação do apresentador global, Fausto Silva foi um dos assuntos mais falados nas redes sociais esta semana, o famoso que teve de ser afastado pela primeira vez em 32 anos, agitou os internautas com um mal estar súbito. Agora o sensitivo Mestre José, que já realizou algumas previsões para o apresentador Gugu, chocou os internautas com uma visão sobre Faustão.

O apresentador, que comanda a atração de domingo, recebeu uma triste notícia do vidente, que ganhou fama em território nacional ao acertar inúmeras previsões.

