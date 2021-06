Vídeo: Casal de assaltantes é preso por populares e entregue à Polícia Militar

Um casal de assaltantes foi imobilizado por populares e entregue à Polícia Militar no início da noite desta terça-feira (15), por volta das 18 horas, na rotatória da Avenida Antônio da Rocha Viana, nas proximidades do Supermercado Mercale, em Rio Branco. Até o momento, não foram identificados as vítimas, também um casal, que estava de carro, nem os assaltantes, que ocupavam uma moto.

À polícia, o casal de vítimas contou que percebeu que estava sendo seguido pelo casal da moto desde as imediações do 7º BEC, na Avenida Nações Unidas. Quando o casal do carro chegou na rotatória do Supermercado, onde o trânsito é pesado ao final das tardes, com os veículos sendo obrigados a parar por alguns instantes para oferecer passagem a quem está na vez, na preferencial, o casal aproveitou para agir. Populares filmaram parte da cena.

A mulher da moto, que estava na garupa, sacou de uma faca e encostou na mulher que estava no carro, no banco do carona. Exigiu celulares, bolsas e todos os pertences. O marido da mulher reagiu, saiu do carro e enfrentou o assaltante que estava no comando da moto.

Na confusão, o motoqueiro caiu, a mulher assaltante assustou-se e os demais motoristas, que presenciaram a cena, saíram em socorro das vítimas. O casal de assaltantes foi contido e mantido preso pro populares até a chegada da Polícia Militar.

