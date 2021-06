Vídeo: crianças assistem homem sendo agredido por PMs no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco

Um vídeo enviado pelo leitor do ContilNet, Daniel Queiroz, mostra policiais militares agredindo um homem supostamente no bairro Cadeia Velha. No vídeo, vários agentes partem para cima do homem, ainda não identificado, e desferem socos. Ele não se defende.

De acordo com informações de Daniel, que é estudante de Jornalismo, tudo aconteceu na manhã deste domingo (27). “Domingo de manhã. Estava no trabalho e minha esposa me mandou. Covardia! Aconteceu na região da Baixada da Habitasa – Rua Progresso”, escreveu em contato com nossa reportagem.

No vídeo, é possível ver as agressões. Populares assistem tudo, de perto. É possível ver, inclusive, crianças assistindo as agressões.

VEJA O VÍDEO:

Nossa reportagem entrou em contato com uma porta-voz do Governo do Acre para falar acerca do assunto, confirmar a veracidade com relação às informações prestadas pelo leitor do site, bem como nos direcionar ao setor responsável da PM para falar sobre o caso, mas não obtivemos resposta até o fechamento deste material.

Assim que o ContilNet receber maiores informações sobre o ocorrido, o espaço será cedido para maiores esclarecimentos.