Indígenas liberam rodovia em Feijó; demarcação de terras é discutida no STF nesta quarta

Informação de última hora que chega à redação do ContilNet é que a BR-364, principal via de acesso ao interior do Estado do Acre, está liberada.

A rodovia, na altura da cabeça da ponte sobre o rio Envira, em Feijó, foi alvo de manifestação nesta quarta-feira (30).

Índios de pelo menos quatro etnias voltaram a fechar o loca. Eles protestam contra o chamado ‘marco temporal’, que está em votação na Câmara Federal.

O protesto no Acre corre simultaneamente com outras manifestações em várias regiões do país. O processo é julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

