Viih Tube ostenta presentes que ganhou da produção do Big Brother Brasil

Viih Tube teve uma participação cercada de polêmicas no BBB 2021, tanto que saiu com 96,69% de rejeição do público do reality show da Globo, sendo a sétima colocada da temporada. Mesmo assim, ela ganhou presentes da produção e ostentou isso em seu perfil do Instagram.

A youtuber posou com o totem que aparecia diariamente no Encontro e o quadro do líder, que por sinal todos os 20 participantes do Big Brother Brasil ganharam, quando rolou o spin-off Dia 101.

“Tava no programa da Fátima Bernardes. Que honra ter aqui em casa”, escreveu a loira.

O conteúdo foi postado nos Stories, portanto não permitiu comentários públicos. Por falar no programa que valeu R$ 1,5 milhão, conquistado por Juliette Freire, Viih posou junto à Sarah Andrade e prometeu uma live com as duas em breve, além de zoar a fama das duas na casa mais vigiada do Brasil:

“A espiã e a órfã jogadora”. Thaís Braz apareceu virtualmente e disparou: “Faltou a planta turista”.

A ex-BBB ainda convidou outros nomes do programa como Karol Conká, Arthur Picoli, Pocah, Nego Di e Projota, mostrando uma conversa virtual com eles:

“Que delícia rever vocês e ver como cada um está depois dessa experiência. Que papo gostoso. Faltou muita gente, mas a cada dia vamos revezando as chamadas de vídeo no grupo”.

Voltando ao programa Encontro, de onde vem sua réplica de papelão, Viih Tube também tinha rasgado elogios para Fátima Bernardes:

“Como você me inspira, você exala positividade, amor, leveza e o seu programa também! Em meio a tanta coisa ruim que estamos vivendo, você consegue transmitir calma, leveza e muita paz na televisão! Você merece o mundo (…) Serei sempre grata por tudo”.