Zequinha Lima aos professores: Cruzeiro do sul terá os professores mais bem pagos do estado

Com planejamento financeiro da verba do Fundeb, gestão Zequinha Lima transforma Cruzeiro do Sul no município que melhor paga os professores no Estado.

Através da verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fundeb) a prefeitura de Cruzeiro do Sul vai garantir um aumento de mil reais aos professores do município. Os permanentes, que ganham 1.889 reais, passarão a receber 2.889 reais (retroativo ao mês de maio). Já os professores provisórios, que recebem 1.700 reais, passarão a receber 2.700 reais.

A verba do “Novo” Fundeb é uma obrigação constitucional. Os municípios precisam usar cerca de 70% do recurso que recebem, em remuneração dos profissionais. Esse é um recurso destinado exclusivamente para educação e deve ser gasto respeitando as regras impostas.

O planejamento financeiro feito pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, garantiu aos professores do município o maior salário no Acre.

Para Pedro Lima, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Educação, essa é uma data a ser muito comemorada: “Dia histórico para nossa classe. Só o que podemos fazer é agradecer o empenho da gestão do prefeito Zequinha. Sabemos agora o que é ter uma gestão que realmente valoriza a educação”, disse o sindicalista.

Já o secretário de educação, Amarízio Saraiva, disse que a decisão do prefeito mostra o compromisso que ele tem com a educação: “Essa é uma conquista para todos nós que valorizamos e lutamos pela educação. Eu me sinto muito feliz de ter um prefeito que tem compromisso e sabe que o caminho para o desenvolvimento é educar com qualidade”, falou o secretário.

O deputado Nicolau Júnior, comentou a gestão em Cruzeiro do Sul e o aumento dado aos professores: “Eu quero agradecer o prefeito Zequinha, hoje é um dia pra gente comemorar muito. Eu tenho muito orgulho da gestão de Cruzeiro do Sul, onde eu ando nesse estado as pessoas falam bem do Zequinha e do Henrique Afonso”. E seguiu: “Hoje, Cruzeiro do sul tem a gestão mais bem avaliada do Acre e esse aumento para os professores mostra o que é ter um gestor comprometido”, disse o presidente da Assembleia Legislativa do Acre.

O vice-prefeito Henrique Afonso também comentou a boa notícia.

“O que estamos fazendo na gestão é fruto de muito trabalho. Temos união e muita vontade de trabalhar e ainda tem muito pra ser feito, estamos só começando”. E seguiu: “Me perguntaram porque eu sou um vice-prefeito diferente, eu parei, pensei e não tive dúvidas em responder: Por que eu tenho um prefeito diferente”, disse Henrique.

O prefeito Zequinha lima – que também é professor e tem uma longa história como sindicalista – esclareceu que o aumento foi possível graças à organização financeira da gestão e se mostrou muito feliz diante da conquista de seus colegas: “Vocês não fazem ideia da minha emoção em vir aqui trazer essa notícia. A educação é causa de vida pra mim! Hoje estou prefeito, mas sou mesmo é professor. E trazer uma conquista como essa para os profissionais de educação do nosso município é algo que nunca vou esquecer. E continuou: “Não posso deixar de agradecer o apoio do Henrique Afonso, de toda nossa equipe de secretários , do nosso governador Gladson – sempre um parceiro – e do meu amigo, deputado Nicolau Júnior.

Jeane Freitas, Professora e coordenadora pedagógica, comemorou o anúncio feito pela prefeitura: “É muita alegria… São anos de luta e, hoje, nos sentimos realmente valorizados! Temos que comemorar e agradecer muito o prefeito Zequinha e toda sua equipe.

O prefeito Zequinha Lima e o vice-prefeito Henrique Afonso são professores e possuem uma longa trajetória no sindicalismo. São os primeiros gestares em Cruzeiro do Sul que saem da área da educação. O aumento divulgado hoje é mais uma medida muito comemorada pela classe e acontece com apenas 180 dias de gestão. Cruzeiro do Sul foi também o primeiro município acreano a vacinar a categoria da educação contra a covid-19.

Além do aumento no salário dos professores, também foi anunciado pelo prefeito, aumento de 100% na verba da merenda escolar e aumento para equipes de apoio.

O abono do Fundeb está garantido até dezembro deste ano. Já em outubro será discutido o ano que vem e, segundo o prefeito Zequinha Lima, o trabalho será feito no intuito de seguir valorizando e priorizando a educação.